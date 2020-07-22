Послы G7 впервые встретились с новым главой НБУ

Послы стран "Группы семи" в Украине во время встречи с новым главой Нацбанка Кириллом Шевченко подчеркнули ему важность независимой монетарной политики и эффективного регулирования банковской системы.

О встрече говорится в официальном Twitter-аккаунте председательства США в группе послов G7, сообщает "Европейская правда".

Во время встречи с Швеченком послы поздравили его с назначением и отметили критически важную роль, которую НБУ играл в последние годы в стабилизации финансовой системы и уменьшении мошенничества и коррупции в банковском секторе.

"Они подчеркнули важность сохранения независимой и рациональной монетарной политики и эффективного регулирования банковской системы для поддержки экономического роста", - сказано в сообщении.

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".

Также Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.

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