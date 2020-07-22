Парламент Франції схвалив закон для захисту жертв домашнього насильства

У вівторок парламент Франції остаточно схвалив новий законопроєкт про захист жертв побутового насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Законопроєкт був схвалений минулого тижня Національними зборами і одноголосно прийнятий Сенатом у вівторок.

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Він дозволяє лікарям порушувати конфіденційність пацієнтів, якщо вважають, що їхні життя "перебувають в безпосередній небезпеці".

Законопроєкт збільшує термін тюремного ув'язнення до 10 років для зловмисників, чиї дії привели жертву до самогубства або спроби вчинити самогубство.

З метою захисту дітей він також відкриває можливість призупинення батьківських прав у разі насильства в сім'ї.

У Франції один з найвищих показників вбивств, пов'язаних з насильством в сім'ї у Західній Європі. У минулому році в результаті вбивств загинуло 149 жінок.

З початку 2020 року, за даними інформаційного агентства AFP, щонайменше 39 жінок були вбиті їхнім чоловіком або колишнім чоловіком.