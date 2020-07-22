Парламент Франции одобрил закон для защиты жертв домашнего насилия

Во вторник парламент Франции окончательно одобрил новый законопроект о защите жертв домашнего насилия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Законопроект был одобрен на прошлой неделе Национальным собранием и единогласно принят Сенатом во вторник.

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Он позволяет врачам нарушать конфиденциальность пациентов, если они считают, что их жизнь "находятся в непосредственной опасности".

Законопроект увеличивает срок тюремного заключения до 10 лет для злоумышленников, чьи действия привели жертву к самоубийству или попытки совершить самоубийство.

С целью защиты детей он также открывает возможность приостановления родительских прав в случае насилия в семье.

Во Франции один из самых высоких показателей убийств, связанных с насилием в семье в Западной Европе. В прошлом году в результате убийств погибло 149 женщин.

С начала 2020 года, по данным информационного агентства AFP, по меньшей мере 39 женщин были убиты их мужем или бывшим мужем.