Армія США закуповує винищувачі, які призначалися Туреччині

ВПС США офіційно закуповують вісім винищувачів-невидимок п'ятого покоління F-35, які спочатку призначалися для Туреччини до її виключення зі спільної програми ударних винищувачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

На додаток до F-35A, побудованого компанією Lockheed Martin для Туреччини, модифікація контракту на суму 862 мільйони доларів надає виробнику аерокосмічної техніки невизначену суму для переналаштування реактивних літаків відповідно до американських моделей. Угода також включає в себе додаткові шість літаків F-35A для ВПС.

США офіційно виключили Туреччину з програми ударних винищувачів F-35 в липні 2019 року через рішення Анкари купити російську протиповітряну систему С-400.

США і країни-партнери стверджують, що система С-400 становить загрозу безпеці передового реактивного літака, зазначаючи, що Росія може таємно використовувати її для отримання секретних відомостей про реактивний літак, і попереджаючи, що вона несумісна з системами НАТО.

Туреччина, однак, заявляє, що С-400 не будуть інтегровані ні в які системи НАТО і не будуть становити загрози для Альянсу.

Хоча Туреччині заборонено купувати F-35, підполковник Майк Ендрюс, представник Міністерства оборони, сказав, що в кінці 2019 року було прийнято рішення "дотримуватися існуючих контрактних домовленостей і прийняти поставку частин, які вже були в контракті".

Нагадаємо, Москва і Анкара досягли принципової згоди щодо постачання другої партії зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини.

Поставки першої партії С-400 для Анкари почалися в липні 2019 року. Сума контракту склала $2,5 млрд.