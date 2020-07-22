Армия США закупает истребители, которые предназначались Турции

ВВС США официально закупают восемь истребителей-невидимок пятого поколения F-35, которые изначально предназначались для Турции до ее исключения из общей программы ударных истребителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

В дополнение к F-35A, построенного компанией Lockheed Martin для Турции, модификация контракта на сумму 862 миллиона долларов предоставляет производителю аэрокосмической техники неопределенную сумму для перенастройки реактивных самолетов в соответствии с американских моделей. Соглашение также включает в себя дополнительные шесть самолетов F-35A для ВВС.

США официально исключили Турцию из программы ударных истребителей F-35 в июле 2019 года из-за решения Анкары купить российскую противовоздушную систему С-400.

США и страны-партнеры утверждают, что система С-400 представляет угрозу безопасности передового реактивного самолета, отмечая, что Россия может тайно использовать ее для получения секретных сведений о реактивный самолет, и предупреждая, что она несовместима с системами НАТО.

Турция, однако, заявляет, что С-400 не будут интегрированы ни в какие системы НАТО и не будут представлять угрозы для Альянса.

Хотя Турции запрещено покупать F-35, подполковник Майк Эндрюс, представитель Министерства обороны, сказал, что в конце 2019 года было принято решение "придерживаться существующих контрактных договоренностей и принять поставку частей, которые уже были в контракте".

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