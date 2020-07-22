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Серед українських працівників, які вчора прибули до Естонії, у трьох виявили коронавірус

Середа, 22 липня 2020, 13:21

Серед  сезонних працівників з України, які вчора прибули до Естонії чартерним рейсом, у трьох виявили коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє  естонський ERR з посиланням на в.о. генерального директора Департаменту здоров’я Марі-Анне Хярма.

За її словами, зі 170 українських сезонних працівників, які у вівторок прибули до Таллінна спецрейсом, організованим Торгово-сільськогосподарською палатою, у трьох виявили коронавірус.

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Українці здали тест в аеропорту одразу після прибуття, у трьох результат виявився позитивним. 

На додачу до тесту, наступні 14 днів українські працівники будуть залишатися на карантині, після чого знову дадуть тест.

Повідомляється, що усі витрати, пов'язані з перельотом, тестами і перебуванням на карантині, сплачують роботодавці.

Як повідомлялося раніше, цього літа виробникам полуниці в Естонії довелося залишити на полях десятки тонн ягід, через те, що у них не було достатньої кількості працівників для збору врожаю внаслідок коронавірусних обмежень.

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Коронавірус Авіарейси Естонія
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