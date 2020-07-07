В Естонії на полях згнили десятки тонн полуниці: не було сезонних працівників

Виробникам полуниці в Естонії довелося залишити на полях десятки тонн ягід, через те, що у них не було достатньої кількості працівників для збору врожаю через коронавірусні обмеження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише естонське видання Delfi.

Член правління Естонської асоціації виробників полуниці Елку Ліллеметс повідомила, що з ними вже зв'язався представник уряду і запитав, чи можна якось компенсувати завдану шкоду.

За її словами, найближчим часом вони спробують підрахувати суму збитку за допомогою незалежного консультанта, але вже зараз видно, що у більшості виробників зіпсувалося 75-80% врожаю.

Від очікуваного доходу не буде отримано десь 70%. Багато підприємців вже думають про те, щоб оголосити себе банкрутом, каже Ліллеметс.

Міністр фінансів Мартін Хельме заявив, що уряд зробив все правильно і не повинен вибачатися перед виробниками полуниці за те, що вчасно не пустили в країну робочу силу.

У понеділок уряд Естонії, спираючись на рекомендації ЄС, вирішив відкрити кордон для жителів 14 країн за межами блоку з низьким рівнем зараження, а також затвердив умови в'їзду з третіх країн з метою роботи і навчання. Однак для виробників полуниці пік сезону вже пройшов.

Нагадаємо, глава МВС Естонії і лідер ультраправої партії EKRE Март Хельме раніше заявляв, що не можна "міняти державу на пару тонн полуниці", таким чином критично реагуючи на заклик фермерів допустити в країну сезонних робітників з України.