Среди украинских работников, которые вчера прибыли в Эстонию, у троих обнаружили коронавирус

Среди сезонных работников из Украины, которые вчера прибыли в Эстонию чартерным рейсом, у троих обнаружили коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский ERR со ссылкой на и.о. генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

По ее словам, из 170 украинских сезонных работников, во вторник прибыли в Таллинн спецрейсом, организованным Торгово-сельскохозяйственной палатой, у троих обнаружили коронавирус.

Украинцы сдали тест в аэропорту сразу по прибытии, у троих результат оказался положительным.

В дополнение к тесту, следующие 14 дней украинские работники будут оставаться на карантине, после чего снова дадут тест.

Сообщается, что все расходы, связанные с перелетом, тестами и пребыванием на карантине, платят работодатели.

Как сообщалось ранее, этим летом производителям клубники в Эстонии пришлось оставить на полях десятки тонн ягод, потому, что у них не было достаточного количества работников для сбора урожая из-за коронавирусных ограничений.