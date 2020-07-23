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Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів

Четвер, 23 липня 2020, 11:37

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставки міністрів фінансів, економіки, внутрішніх справ і туризму на тіл антиурядових протестів, які охопили країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство BGNES.

"Ми прийняли відставку Владислава Горанова, Младена Марінова, Еміля Караніколова, а також Ніколіни Ангелкової" - сказав Борисов.

Про майбутню відставку міністрів фінансів, економіки, внутрішніх справ стало відомо ще минулого тижня. Борисов попросив трьох міністрів піти, щоб покласти край припущеннями про те, що вони працюють в змові з опозиційною етнічною турецькою партією РПС ("Рух за права і свободи") і її старшим членом, бізнесменом і медіамагнатом Деляном Пеєвським. 

Міністр туризму Ніколіна Ангелкова подала у відставку через стагнацію у туристичному секторі, викликану коронавірусною кризою.

Відставки відбуваються на тлі безперервних антиурядових протестів в Софії і по всій країні, що вимагають відставки всього уряду, генерального прокурора Івана Гешева і чесних виборів.

Протести тривають вже два тижні.

Детальніше про події в Болгарії читайте у статті: Геть з пляжу: що викликало масштабні протести у Болгарії та як може змінитися курс країни

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