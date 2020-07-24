Прем’єр Болгарії пішов на карантин, у глави його офісу виявили коронавірус

Прем’єр Болгарії Бойко Борисов пішов на карантин після того як коронавірус виявили у глави його офісу Деніци Желевої.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство BGNES.

Учора ввечері Деніца Желева отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Прем'єр-міністр Бойко Борисов здав тест сьогодні вранці, як і члени його команди.

Згідно з протоколом Софійської обласної інспекції охорони здоров’я, всі контактні особи зараженої людини мають піти на карантин, поки не будуть опубліковані результати тестів.

Усі члени делегації, яка була з Борисовим у Брюсселі на саміті глав держав та урядів Європейського Союзу, також пройшли тестування. Прем'єр-міністр Борисов повернувся з жорстких 5-денних переговорів на початку цього тижня.

У понеділок, 20 липня, прес-служба уряду оголосила, що було виявлено два випадки COVID-19 у працівників адміністрації Ради Міністрів, внаслідок чого будівля була закрита 21 липня для повної дезінфекції. Наступного дня засідання уряду відбулося через відеоконференцію.

Як повідомлялося, сьогодні парламент Болгарії затвердив перестановки в уряді, а саме відставки п’яти міністрів і призначив їх наступників.

Перестановки в уряді Болгарії відбуваються на тлі масштабних протестів, які понад два тижні тривають у Болгарії і головною вимогою яких є відставка уряду на чолі з прем’єром.