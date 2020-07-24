Премьер Болгарии ушел на карантин, у главы его офиса обнаружили коронавирус

Премьер Болгарии Бойко Борисов ушел на карантин после того как коронавирус обнаружили у главы его офиса Деницы Желевой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство BGNES.

Вчера вечером Деница Желева получила положительный результат теста на коронавирус.

Премьер-министр Бойко Борисов сдал тест сегодня утром, как и члены его команды.

Согласно протоколу Софийской областной инспекции охраны здоровья, все контактне лица зараженного человека должны пойти на карантин, пока не будут опубликованы результаты тестов.

Все члены делегации, которая была с Борисовым в Брюсселе на саммите глав государств и правительств Европейского Союза, также прошли тестирование. Премьер-министр Борисов вернулся с жестких 5-дневных переговоров в начале этой недели.

В понедельник, 20 июля, пресс-служба правительства объявила, что было выявлено два случая COVID-19 у работников администрации Совета Министров, в результате чего здание было закрыто 21 июля для полной дезинфекции. На следующий день заседание правительства произошло из-за видеоконференцию.

Как сообщалось, сегодня парламент Болгарии утвердил перестановки в правительстве, а именно отставки пяти министров и назначил их преемников.

Перестановки в правительстве Болгарии проходят на фоне масштабных протестов, которые более двух недель продолжаются в Болгарии и главным требованием которых является отставка правительства во главе с премьером.