Австрія внесла Україну в "червоний список" із забороною на в'їзд

Австрія з півночі понеділка, 27 липня, вводить нові обмеження на в'їзд з 32 країн або районів з високим ризиком зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на OE24.

Для громадян третіх країн, які не є вихідцями з ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії, таких як українці, застосовується заборона на в'їзд. Але якщо громадяни цих країн прибули з Шенгенської зони, їм потрібно надати негативний результат ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду.

Після в'їзду в країну ці особи також повинні пройти 10-денний карантин. Для цього необхідно надати підтвердження розміщення; витрати вони повинні нести самостійно.

В "червоному списку" австрійського уряду знаходяться: Албанія, Бангладеш, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Єгипет, Індія, Індонезія, Іран, Косово, Мексика, Молдова, Нігерія, Пакистан, Перу, Португалія, Румунія, Росія, Північна Македонія, Сенегал, Сербія, США, Туреччина, Україна, Філіппіни, китайська провінція Хубей, Чилі, Чорногорія, Швеція, Еквадор, ПАР.

Винятки з заборони на в'їзд для громадян третіх країн поширюються на медиків, сезонних працівників або дипломатів. Але якщо вони приїжджають не з безпечних країн, то все одно повинні здати ПЛР-тест.

Австрійці, громадяни ЄС і ЄЕЗ, а також громадяни Швейцарії, які прибувають із зони ризику, в якій відсутня стабільна ситуація з Covid-19, наприклад Румунія, Сербія, Боснія, Чорногорія, Швеція, Росія або США, повинні мати медичне свідоцтво (негативний тест ПЛР) або провести тест ПЛР протягом 48 годин після в'їзду.

Зазначимо, що в Австрії знову посилили низку коронавірусних обмежень, в тому числі ввели обов'язкове носіння масок в супермаркетах, поштових відділеннях та відділеннях банків.

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

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