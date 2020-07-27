Болгария продолжит состояние чрезвычайной эпидемической ситуации на месяц

Чрезвычайная эпидемическая ситуация в Болгарии будет продлена на месяц до 31 августа 2020 года.

Об этом в понедельник на брифинге объявил премьер-министр Бойко Борисов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

"По приказу министра здравоохранения чрезвычайная ситуация будет продлена на месяц", - сказал Борисов.

Борисов также сообщил, что правительство предлагает выделить 1,2 млрд болгарских левов (580 млн евро) на новые социально-экономические меры в связи с пандемией коронавируса.

В частности, три месяца всем пенсионерам дополнительно выплачивать 50 левов (25 евро). Среди прочего, выплаты работникам с "передовой" коронавируса будет увеличен на 30% - средства выделят для структур министерств здравоохранения, внутренних дел, труда и социальной политики, Национального фонда медицинского страхования, Национального института социального обеспечения и других.

Общее количество инфицированных коронавируса от начала пандемии в Болгарии достигла 10 427, умерли 340 человек.

Напомним, в середине июля Болгария открыла свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19.