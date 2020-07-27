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На західному узбережжі Франції посилили обмеження через спалах коронавірусу

Понеділок, 27 липня 2020, 15:05

У містечку Кіберон на західному узбережжі Франції ввели заборону на відвідування пляжів і парків у вечірні години, а також закрили один бар через сплеск коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Таке рішення у неділю, 26 липня, ухвалив мер містечка після того, як підтвердилися 19 нових випадків зараження коронавірусом.

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Всі нові випадки виявлені в людей у ​​віці від 18 до 25 років. Мерія хоче уникнути таким чином багатолюдних вечірок, які влаштовує в парках і на пляжах молодь, що приїхала на відпочинок. 

Після того, як було виявлено перший випадок захворювання, влада провела за один день 260 експрес-тестів.

Також місцева префектура розпорядилася закрити на два місяці місцевий бар-дискотеку Hacienda, який відвідали більшість із заражених. У префектурі також попередили, що не виключають закриття всіх барів і введення заборони на збори чисельністю понад 10 осіб.

"Ми хочемо захистити наших туристів і послати ясний сигнал деяким групам населення, які не дотримуються необхідних запобіжних заходів", - пояснив таке рішення заступник мера. 

Французька влада також рекомендує співгромадянам утриматися від поїздок до сусідньої Іспанії, де в двох регіонах - Каталонії і Арагоні - зафіксовано різке зростання випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, 26 липня МЗС Іспанії запевнило, що епідеміологічна ситуація в країні під контролем.

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