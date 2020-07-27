На западном побережье Франции усилили ограничения из-за вспышки коронавируса

В городе Киберон на западном побережье Франции ввели запрет на посещение пляжей и парков в вечерние часы, а также закрыли один бар из-за всплеска коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Такое решение в воскресенье, 26 июля, принял мэр города после того, как подтвердились 19 новых случаев заражения коронавирусом.

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Все новые случаи выявлены у людей в возрасте от 18 до 25 лет. Мэрия хочет избежать таким образом многолюдных вечеринок, которые устраивает в парках и на пляжах молодежь, приехавшая на отдых.

После того как был обнаружен первый случай заболевания, власти провели за один день 260 экспресс-тестов.

Также местная префектура распорядилась закрыть на два месяца местный бар-дискотеку Hacienda, который посетили большинство зараженных. В префектуре также предупредили, что не исключают закрытия всех баров и введения запрета на собрания численностью более 10 человек.

"Мы хотим защитить наших туристов и послать ясный сигнал некоторым группам населения, которые не соблюдают необходимых мер", - объяснил такое решение заместитель мэра.

Французские власти также рекомендует согражданам воздержаться от поездок в соседнюю Испанию, где в двух регионах - Каталонии и Арагоне - зафиксирован резкий рост случаев заражения коронавирусом.

Напомним, 26 июля МИД Испании заверил, что эпидемическая ситуация в стране под контролем.