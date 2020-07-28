Франція через коронакризу перегляне плани щодо 4-го термінала в аеропорту Парижа

Французький уряд перегляне плани будівництва четвертого термінала в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля через наслідки коронавірусної кризи.

Про це заявив міністр транспорту Жан-Батист Джеббарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Проєкт із прийому 40 мільйонів пасажирів до 2030 року, ймовірно, більше не виправданий, як це було заплановано", - сказав Джеббарі.

Він сказав, що французькі аеропорти все ще потребуватимуть інвестицій для модернізації і повинні будуть гарантувати, що нові типи літаків, такі як водневі літаки, зможуть приземлятися.

Августин де Романе, генеральний директор компанії ADP, керуючої аеропортами Парижа, заявив, що повернення повітряного руху в Париж на рівні 2019 року очікується "між 2024 і 2027 роками".

"Вперше за 50 років повітряний рух зазнав такої раптової перерви, і відновлення буде дуже поступовим: повернення до рівня трафіку 2019 року в Парижі очікується між 2024 і 2027 роками", - сказав де Романе, якого цитує Le Figaro.

ADP в першому півріччі зафіксувала чистий збиток у розмірі 543 млн євро проти прибутку в 250 млн євро роком раніше.

"У квітні і травні трафік був практично нульовим, і відновлення трафіку відбувалося повільно в червні і липні", - сказав де Романе.