Франция из-за коронакризиса пересмотрит планы по четвертому терминалу в аэропорту Парижа

Французское правительство пересмотрит планы строительства четвертого терминала в парижском аэропорту имени Шарля де Голля из-за последствий коронавирусного кризиса.

Об этом заявил министр транспорта Жан-Батист Джеббари, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Проект по приему 40 млн пассажиров к 2030 году, вероятно, больше не оправдан, как это было запланировано", - сказал Джеббари.

Он сказал, что французские аэропорты все еще будут нуждаться в инвестициях для модернизации и должны будут гарантировать приземление новых типов воздушных судов, таких как водородные самолеты.

Августин де Роман, генеральный директор компании ADP, управляющей аэропортами Парижа, заявил, что возвращение воздушного движения в Париж на уровне 2019 года ожидается "между 2024 и 2027 годами".

"Впервые за 50 лет в воздушном движении произошел такой внезапной перерыв, и восстановление будет очень постепенным: возвращение к уровню трафика 2019 года в Париже ожидается между 2024 и 2027 годами", - сказал де Роман, которого цитирует Le Figaro.

ADP в первом полугодии зафиксировала чистый убыток в размере 543 млн евро против прибыли в 250 млн евро годом ранее.

"В апреле и мае трафик был практически нулевым, и восстановление происходило медленно в июне и июле", - сказал де Роман.