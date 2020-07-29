Угорщина підтримає посилення санкцій проти РФ, якщо вони справді працюватимуть – посол

Угорщина підтримає посилення санкцій проти Росії за її агресію проти України, якщо вони справді створюватимуть проблеми для Росії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".



"Що стосується конфлікту навколо Кримського півострова і Донбасу. Угорщина підтримує позицію ЄС, яка є досить відкритою та чіткою, і полягає в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, і введення санкцій проти Російської Федерації для того, щоб припинити такі дії, які розпочалися у 2014 році", - сказав Ійдярто в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".



На запитання, чи готова Угорщина підтримати ідею посилення санкцій проти РФ за порушення нею норм міжнародного права, Ійдярто зазначив, що якщо є потреба для подальших кроків, країна також їх підтримає, однак іноді необхідно обговорювати, чи допомагає це Україні і чи справді створює якісь проблеми для РФ.



"Ми, як і раніше, підтримуємо рішення в ЄС щодо санкцій, і ми вважаємо, що якщо є потреба для подальших кроків, ми також їх підтримаємо. Час від часу з'являється питання, чи допомагає санкційна політика запобігти таким ситуаціям або чи має вона вплив на країну, проти якої вводяться санкції. Але це більшою мірою політичні та теоретичні дискусії.

Загальний підсумок такий, що Угорщина підтримує політику санкцій, однак ми маємо наголосити, що часом ми також маємо обговорювати, чи допомагає це Україні і чи справді створює якісь проблеми для Російської Федерації", - зазначив посол.



Він також зазначив, що Угорщина намагається підтримувати зв'язок із російськими партнерами, "пояснюючи їм українську ситуацію, наголошуючи, що дуже важливо мати мир і стабільність в регіоні".