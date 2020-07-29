Венгрия поддержит ужесточение санкций против РФ, если они действительно будут работать - посол

Венгрия поддержит ужесточение санкций против России за ее агрессию против Украины, если они будут действительно создавать проблемы для России.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Интерфакс-Украина".

"Что касается конфликта вокруг Крымского полуострова и Донбасса. Венгрия поддерживает позицию ЕС, которая является достаточно открытой и четкой, и заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и введении санкций против Российской Федерации для того, чтобы прекратить такие действия, которые начались в 2014 году", - сказал он.

На вопрос, готова ли Венгрия поддержать идею усиления санкций против РФ за нарушение норм международного права, Ийдярто отметил, что если есть необходимость для дальнейших шагов, страна также их поддержит, однако иногда необходимо обсуждать, помогает ли это Украине и действительно ли создает какие-то проблемы для России.

"Мы по-прежнему поддерживаем решение ЕС по санкциям, и мы считаем, что если есть необходимость для дальнейших шагов, мы также их поддержим. Время от времени появляется вопрос, помогает ли санкционная политика предотвратить такие ситуации и имеет ли она влияние на страну, против которой вводятся санкции. Но это в большей степени политические и теоретические дискуссии.

Общий итог таков, что Венгрия поддерживает политику санкций, однако иногда мы также должны обсуждать, помогает ли это Украине и действительно ли создает какие-то проблемы для Российской Федерации", - отметил посол.

Он добавил, что Венгрия пытается поддерживать связь с российскими партнерами, "объясняя им украинскую ситуацию, отмечая, что очень важно иметь мир и стабильность в регионе".