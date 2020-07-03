У Франції схвалили закон про вихід з надзвичайного стану в охороні здоров’я

Парламент Франції схвалив у четвер законопроєкт про вихід з надзвичайного стану у сфері охорони здоров'я 11 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Нижня палата парламенту проголосувала в четвер за прийняття законопроєкту про вихід з надзвичайного стану з можливими обмеженнями до осені.

Документ був прийнятий після того, як за нього проголосували 50 осіб, проти висловилися 12, ще один утримався.

Опозиція виступала проти законопроєкту, оскільки, на її думку, він, по суті, продовжує режим надзвичайного стану.

Закон про надзвичайний санітарний стан набув чинності у Франції 24 березня. Цей режим був запроваджений на два місяці - до 24 травня. Пізніше надзвичайний стан у Франції було продовжено до 10 липня.