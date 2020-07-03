Во Франции приняли закон о выходе из чрезвычайного положения в здравоохранении

Парламент Франции в четверг одобрил законопроект о выходе из чрезвычайного положения в сфере здравоохранения 11 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Нижняя палата парламента проголосовала в четверг за принятие законопроекта о выходе из чрезвычайного положения с возможными ограничениями до осени.

Документ был принят после того, как за него проголосовали 50 человек, против высказались 12, еще один воздержался.

Оппозиция выступала против закона, поскольку, по ее мнению, он, по сути, продолжает режим чрезвычайного положения.

Закон о чрезвычайном санитарном положении вступил в силу во Франции 24 марта. Этот режим был введен на два месяца - до 24 мая. Позже чрезвычайное положение во Франции было продлено до 10 июля.