У Болгарії 24 депутатів оштрафували за відсутність масок

Регіональна інспекція охорони здоров’я Софії оштрафувала 24 депутатів парламенту Болгарії за відсутність захисних масок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал news.bg.

У парламенті Болгарії обов'язково носити маски, дотримуватися фізичної дистанції і проводити часту дезінфекцію . Також рекомендується звести до мінімуму візити сторонніх осіб.

У разі порушення протиепідемічних заходів передбачена персональна адміністративна відповідальність.

Всього 24 депутати були оштрафовані за те, що не носили маски. Сума штрафу для кожного складає 300 левів (близько 150 євро), тому що це було їх перше порушення.

У депутатів є час до кінця тижня, щоб сплатити штрафи. Будь-хто, хто не згоден з їх штрафом, може оскаржити його.

Нагадаємо, влада Болгарії продовжила режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу до 15 липня.