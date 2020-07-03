В Болгарии 24 депутатов оштрафовали за отсутствие масок

Региональная инспекция здравоохранения Софии оштрафовала 24 депутатов парламента Болгарии за отсутствие защитных масок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал news.bg.

В парламенте Болгарии обязательно носить маски, соблюдать физической дистанции и проводить частую дезинфекцию . Также рекомендуется свести к минимуму визиты посторонних лиц.

В случае нарушения противоэпидемических мер предусмотрена персональная административная ответственность.

Всего 24 депутата были оштрафованы за то, что не носили маски. Сумма штрафа для каждого составляет 300 левов (около 150 евро), потому что это было их первое нарушение.

У депутатов есть время до конца недели, чтобы оплатить штрафы. Любой, кто не согласен с их штрафом, может обжаловать его.

Напомним, власти Болгарии продлили режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавирус до 15 июля.