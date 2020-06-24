Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
Середа, 24 червня 2020, 12:14
Влада Болгарії продовжила режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу до 15 липня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал NOVA TV.
"У цей період ми не будемо вводити нові або старі жорсткі заходи, але будемо спиратися на ті, які застосовуємо зараз", - сказав глава МОЗ Болгарії Кіріл Ананієв.
Він підкреслив, що вимоги щодо дотримання соціальної дистанції та особистої гігієни залишаються в силі.
Контроль за дотриманням цих заходів буде значно посилений.
Нагадаємо, Болгарія знову зобов’язала всіх носити маски у закритих приміщеннях у зв’язку зі зростанням числа нових випадків коронавірусу.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов буде оштрафований за вхід до церкви без маски.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua