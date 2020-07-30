У Польщі новий антирекорд заражень: більше 600 за добу

У Польщі за останню добу зареєстрували найбільшу з початку епідемії кількість нових заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це свідчать нові дані міністерства охорони здоров'я.

За останні 24 години в країні підтвердили ще 615 випадків коронавірусу.

Цей показник побив попередній рекорд за 8 червня – 599 хворих. Після того останнім найбільшим "стрибком" було 584 нових заражень минулої суботи, 25 липня.

Найбільше нових заражень припадає на Сілезьке та Малопольське воєводства – 160 та 133 відповідно (варто зазначити, що на Сілезьке воєводство припадає більше третини усіх випадків коронавірусу в країні з початку епідемії). Наступні за кількістю випадків Мазовецьке (95), Лодзьке (67) та Підкарпатське воєводства (45), у решті – менше 30.

Померли за добу 15 хворих.

Госпіталізовані зараз 1694 пацієнтів з коронавірусом, з них 63 – у реанімації.

Загалом з початку епідемії у Польщі зареєстрували 45031 підтверджених заражень коронавірусом та 1709 смертей. 33 643 хворих вже одужали.

Населення країни - близько 38 мільйонів.