Конституційний суд Польщі перевірить претензії до Стамбульської конвенції  

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд поділяє побоювання щодо Стамбульської конвенції і що їх розгляне Конституційний суд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

"У публічних обговореннях багато людей формулюють звинувачення щодо Стамбульської конвенції, що вона б’є по нашому правовому порядку, що має ідеологічне підгрунтя, неправильно визначає реальні джерела насильства щодо жінок і не забезпечує ефективних інструментів для боротьби з домашнім насильством", - сказав Моравецький.

На його думку, подібні сумніви потребують вирішення.

"Як уряд ми поділяємо частково ці побоювання, і ми маємо право вважати, що документ може бути несумісний з Конституцією серед іншого в плані неупередженості держави в світоглядних питаннях і щодо права батьків виховувати дітей у злагоді з власною совістю", - зазначив Моравецький.

Він повідомив, що прийняв рішення направити до Конституційного суду клопотання про розгляд відповідності Стамбульської конвенції Конституції.

"Наша Конституція містить ряд цінностей, які потрібно захищати, які є основою нашого політичного, національного, соціального співтовариства", - сказав Моравецький. За його словами, "процедура перевірки конституційності раз і назавжди вирішить цей спір на основі наших спільних цінностей, закріплених в Конституції".

Як повідомлялося, 27 липня міністр юстиції Польщі зробив перший крок до виходу країни зі Стамбульської конвенції.

Конвенція Ради Європи 2011 року "Про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і насильством в сім'ї" (так звана Стамбульська конвенція) покликана захистити жінок від усіх форм насильства і дискримінації. Польща підписала Конвенцію в грудні 2012 року, а ратифікувала - в 2015 році.

На цей час Стамбульську конвенцію ратифікувала 21 країна ЄС.

Раніше генсек Ради Європи закликала Польщу не виходити з договору. Речник Єврокомісії також висловив жаль з приводу можливого виходу Польщі зі Стамбульської конвенції.