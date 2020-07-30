Конституционный суд Польши проверит претензии к Стамбульской конвенции 

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство разделяет опасения относительно Стамбульской конвенции и что их рассмотрит Конституционный суд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"В публичных обсуждениях многие люди формулируют обвинения по Стамбульской конвенции, что она бьет по нашему правовому порядку, что имеет идеологическую подоплеку, неправильно определяет реальные источники насилия в отношении женщин и не обеспечивает эффективных инструментов для борьбы с домашним насилием", - сказал Моравецкий.

По его мнению, подобные сомнения требуют решения.

"Как правительство мы частично разделяем эти опасения, и мы имеем право считать, что документ может быть несовместим с Конституцией среди прочего в плане беспристрастности государства в мировоззренческих вопросах и в отношении права родителей воспитывать детей в согласии с собственной совестью", - сказал Моравецкий.

Он сообщил, что принял решение направить в Конституционный суд ходатайство о рассмотрении соответствия Стамбульской конвенции Конституции.

"Наша Конституция содержит ряд ценностей, которые нужно защищать, которые являются основой нашего политического, национального, социального сообщества", - сказал Моравецкий. По его словам, "процедура проверки конституционности раз и навсегда решит этот спор на основе наших общих ценностей, закрепленных в Конституции".

Как сообщалось, 27 июля министр юстиции Польши сделал первый шаг к выходу страны из Стамбульской конвенции.

Конвенция Совета Европы 2011 года "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье" (так называемая Стамбульская конвенция) призвана защитить женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала - в 2015 году.

На это время Стамбульскую конвенцию ратифицировала 21 страна ЕС.

Ранее генсек Совета Европы призвала Польшу не выходить из договора. Представитель Еврокомиссии также выразил сожаление по поводу возможного выхода Польши со Стамбульской конвенции.