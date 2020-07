В комиссии США объяснили Трампу, что у него нет полномочий переносить выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не обладает полномочиями переносить выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила в член Федеральной комиссии по выборам Эллен Уэйнтрауб.

"Нет, мистер президент. Нет, вы не можете перенести выборы. И их не нужно переносить. Штаты и населенные пункты просят вас и Конгресс о выделении средств, чтобы они могли правильно провести безопасные и надежные выборы, которые хотят все американцы. Почему вы не работаете над этим?", - написала Уэйнтрауб в Twitter.

No, Mr. President. No. You don't have the power to move the election. Nor should it be moved. States and localities are asking you and Congress for funds so they can properly run the safe and secure elections all Americans want. Why don't you work on that? https://t.co/mCLeS3yjbw