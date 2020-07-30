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В комиссии США объяснили Трампу, что у него нет полномочий переносить выборы

Четверг, 30 июля 2020, 19:59

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не обладает полномочиями переносить выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила в член Федеральной комиссии по выборам Эллен Уэйнтрауб.

"Нет, мистер президент. Нет, вы не можете перенести выборы. И их не нужно переносить. Штаты и населенные пункты просят вас и Конгресс о выделении средств, чтобы они могли правильно провести безопасные и надежные выборы, которые хотят все американцы. Почему вы не работаете над этим?", - написала Уэйнтрауб в Twitter.

Комиссия отвечает за соблюдение законов о финансировании избирательных кампаний. Уэйнтрауб является членом Демократической партии и ранее трижды возглавляла комиссию.

Для переноса выборов необходимо менять соответствующее федеральное законодательство, а это неосуществимая задача. Перенос даты выборов должны утвердить Сенат и Палата представителей Конгресса США. Последняя контролируется демократами и они не поддержат такое решение.

Кроме того, Конституция США не предусматривает никаких положений о задержке инаугурации 20 января.

Напомним, сегодня Трамп заявил о необходимости переноса президентских выборов в ноябре на фоне пандемии коронавируса.

Последние социологические опросы показывают, что Трамп может проиграть выборы своему оппоненту Джо Байдену, которого на сегодня поддерживают большинство американцев.

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Трамп США
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