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У Сенат США внесли законопроєкт про військову допомогу Україні на $300 млн

П'ятниця, 31 липня 2020, 08:36

У Сенат США внесли законопроєкт, який передбачає щорічне виділення $300 млн в якості військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законопроєкт був представлений республіканськими і демократичними лідерами сенатського Комітету у закордонних справах.

Законопроєкт також дозволяє виділяти до $4 мільйонів на підготовку українських офіцерів, вимагає звіту Міністерства оборони США і Державного департаменту про потреби Збройних сил України та плану надання допомоги у сфері безпеки.

Документ також передбачає призначення спеціального посланника для України.

Раніше Конгрес США схвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні в наступному фінансовому році по військовій лінії від США $ 250 млн.

В кінці червня США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin за контрактом, який підписали в грудні 2019 року.

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