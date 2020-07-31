У Сенат США внесли законопроєкт про військову допомогу Україні на $300 млн
У Сенат США внесли законопроєкт, який передбачає щорічне виділення $300 млн в якості військової допомоги Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Законопроєкт був представлений республіканськими і демократичними лідерами сенатського Комітету у закордонних справах.
Законопроєкт також дозволяє виділяти до $4 мільйонів на підготовку українських офіцерів, вимагає звіту Міністерства оборони США і Державного департаменту про потреби Збройних сил України та плану надання допомоги у сфері безпеки.
Документ також передбачає призначення спеціального посланника для України.
Раніше Конгрес США схвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні в наступному фінансовому році по військовій лінії від США $ 250 млн.
В кінці червня США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin за контрактом, який підписали в грудні 2019 року.