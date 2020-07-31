В Сенат США внесли законопроект о военной помощи Украине на $300 млн

В Сенат США внесли законопроект, который предполагает ежегодное выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект был представлен республиканскими и демократическими лидерами сенатского Комитета по иностранным делам.

Законопроект также разрешает выделять до $4 миллионов на подготовку украинских офицеров, требует отчета Министерства обороны США и Государственного департамента о потребностях Вооруженных сил Украины и плана оказания помощи в сфере безопасности.

Документ также предусматривает назначения специального посланника для Украины.

Ранее Конгресс США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает выделение Украине в следующем финансовом году по военной линии от США $250 млн.

В конце июня США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin по контракту, который подписали в декабре 2019 года.