Кіпр депортував 169 громадян Грузії, які нелегально перебували в країні

Уряд Кіпру депортував 169 громадян Грузії, які незаконно перебували на території країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві прикордонного агентства ЄС Frontex.

"Frontex надала підтримку уряду Кіпру в добровільному поверненні 169 мігрантів в Грузію, що стало другим таким рейсом, організованим в цьому році з Кіпру, і найбільшою операцією по поверненню, коли-небудь організованою Frontex", - йдеться в повідомленні.

За даними кіпрського видання Cyprus Mail, операція була проведена в четвер імміграційною службою і поліцією в координації з Frontex.

Також повідомляється, що нещодавно були депортовані 107 осіб, в тому числі грузини, і аналогічна операція запланована на найближче майбутнє.

В середині червня міністр внутрішніх справ Кіпру Нікос Нуріс оприлюднив нову політику, спрямовану на стримування і регулювання припливу осіб, які шукають притулку, в тому числі список "безпечних країн".

Заяви про надання притулку з цих країн вважаються явно необґрунтованими і відхиляються в прискореному порядку, якщо тільки особа не надасть конкретних доказів того, що він або вона дійсно перебуває під загрозою в країну походження.

Початковий список 21 "безпечних" країн, які можуть час від часу переглядатися, виглядає наступним чином: Албанія, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Гана, Індія, Бангладеш, Пакистан, Шрі-Ланка, В'єтнам, Філіппіни, Непал, Марокко, Алжир, Туніс, Сенегал, Гамбія, Єгипет і Нігерія.

Список поширюється на всіх осіб, які шукають притулку, незалежно від того, як вони в'їхали на Кіпр.