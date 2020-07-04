РФ взяла паузу для відповіді на спільну позицію України, Франції та Німеччини - ОП

Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей "Нормандської четвірки", досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, а Росія взяла паузу.

Про це повідомили у пресслужбі офісу президента України за підсумками переговорів політичних радників лідерів держав-учасниць Нормандського формату в Берліні.

"Домовленості Паризького саміту лідерів держав – учасниць Нормандського формату має бути виконано. Україна, а також її партнери за Нормандським форматом, Франція та Німеччина, продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль", - підкреслила українська делегація.

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"Сьогоднішня зустріч на крок наблизила проведення саміту в Берліні", - цитує ОП Андрія Єрмака.

Зі свого боку російська сторона взяла паузу для підготовки відповіді на консолідовану позицію України, Франції та Німеччини, повідомили в офісі президента.

За словами ОП, переговори в Берліні тривали 11 годин. Вони відбулася за декілька днів до чергового засідання ТКГ у форматі відеоконференції.

Учасники зустрічі детально, по пунктах, обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав "Нормандської четвірки" за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року, та виокремили низку нагальних завдань, які мають бути реалізовані в межах роботи під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи для прискорення переговорного процесу та створення передумов для проведення наступного саміту в Нормандському форматі в Берліні.

Раніше видання Der Spiegel повідомило, що Москва на переговорах у нормандському форматі наполягає на якомога швидшому правовому визначенні статусу ОРДЛО та представленні проєкту змін до української Конституції до 6 липня.

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