РФ взяла паузу для ответа на общую позицию Украины, Франции и Германии - ОП

Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "Нормандской четверки", достигнутых в Париже, и приблизить проведения саммита в Берлине, а Россия взяла паузу.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Украины по итогам переговоров политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата в Берлине.

"Договоренности Парижского саммита лидеров государств - участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", - подчеркнула украинская делегация.

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"Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине", - цитирует ОП Андрея Ермака.

Со своей стороны российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии, сообщили в офисе президента.

По словам ОП, переговоры в Берлине продолжались 11 часов. Они состоялись за несколько дней до очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции.

Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "Нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандской формате в Берлине.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Москва на переговорах в нормандском формате настаивает на скорейшем правовом определении статуса ОРДЛО и представлении проекта изменений в украинскую Конституцию до 6 июля.