НАБУ продовжить розслідування "справи Логвінського", але буде обмежене рішенням ЄСПЛ

В Національному антикорупційному бюро України отримали рішення Європейського суду з прав людини, яким той відмовив у знятті імунітету з ексдепутата Георгія Логвінського, але наполягають, що розслідування буде продовжене.

Про це заявили в НАБУ, коментуючи отриману відмову.

При цьому, попри публічні зауваження зі Страсбурга, в НАБУ наполягають на коректності проведеного ними розслідування.

"Європейський суд із прав людини не дозволив притягнути екснародного депутата, одного з контролерів компанії "Золотой мандарин ойл", до кримінальної відповідальності за організацію корупційної схеми з заволодіння 54 млн грн" - йдеться у повідомленні.

В НАБУ визнають, що винесене у Страсбурзі рішення "фактично унеможливлює повідомлення (Логвінського) про підозру". "Водночас, досудове розслідування стосовно решти 6 учасників корупційної схеми, серед яких — колишній урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, перший заступник міністра юстиції, бенефіціар приватної компанії та ще три особи, наближені до екснардепа, — триває. Всі ці учасники схеми, розслідуваної в межах кримінального провадження, отримали підозри", - заявили у Бюро.

В НАБУ побічно визнали, що припустилися помилок, які були жорстко розкритиковані у рішенні ЄСПЛ та стали підставою для відмови Страсбурга у знятті імунітету з Георгія Логвінського.

"Ми уважно проаналізуємо рішення Європейського суду з прав людини і врахуємо його аргументи у роботі слідства", - додали представники Бюро.

Як повідомлялося раніше, Європейський суд з прав людини виніс безпрецедентне рішення, яким відмовив Україні у знятті імунітету з Георгія Логвінського, а також побачив у діях НАБУ порушення міжнародного права.