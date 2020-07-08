ЄСПЛ  відмовився знімати імунітет з екс-депутата Логвінського і звинуватив НАБУ у порушеннях

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс безпрецедентне рішення, яким відмовив Україні у знятті імунітету з Георгія Логвінського, чоловіка судді ЄСПЛ Ганни Юдківської.

Про це Європейській правді повідомили у пресслужбі Суду.

Це перше рішення в історії Суду, яким він відмовив у знятті імунітету, яким за міжнародним правом захищені найближчі родичі суддів ЄСПЛ (як чинних, так і колишніх).

Одночасно із цим Суд заявив, що побачив у діях Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) порушення міжнародного права.

У короткому рішенні, викладеному на двох сторінках, повідомляється, що 3 березня до ЄСПЛ офіційно звернулося НАБУ, попросивши з’ясувати, чи має Логвінський захист від кримінальних переслідувань, а якщо має – то зняти його. З НАБУ передали до Страсбурга дані кримінального провадження №52017000000000361. Раніше повідомлялося, що у цьому провадженні Бюро розслідує нібито шахрайської схеми, за якою держава у рамках мирової угоди заплатила відшкодування приватній компанії "Золотий Мандарин", що позивалася до України у ЄСПЛ.

Втім, у ЄСПЛ вирішили, що обставини цієї справи не варто аналізувати, бо і без них суд має підстави не довіряти НАБУ.

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