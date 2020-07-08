Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄСПЛ  відмовився знімати імунітет з екс-депутата Логвінського і звинуватив НАБУ у порушеннях

Іран каже, що готовий почати переговори з Україною щодо літака МАУ з 20 липня

Литва слідом за Латвією заборонила трансляцію каналів RT

2 осіб загинули, 7 постраждали в результаті каменепаду в Австрії 






ЄСПЛ  відмовився знімати імунітет з екс-депутата Логвінського і звинуватив НАБУ у порушеннях

Середа, 8 липня 2020, 21:09

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс безпрецедентне рішення, яким відмовив Україні у знятті імунітету з Георгія Логвінського, чоловіка судді ЄСПЛ Ганни Юдківської.

Про це Європейській правді повідомили у пресслужбі Суду.

Це перше рішення в історії Суду, яким він відмовив у знятті імунітету, яким за міжнародним правом захищені найближчі родичі суддів ЄСПЛ (як чинних, так і колишніх).

Одночасно із цим Суд заявив, що побачив у діях Національного антикорупційного бюро України  (НАБУ) порушення міжнародного права.

У короткому рішенні, викладеному на двох сторінках, повідомляється, що 3 березня до ЄСПЛ офіційно звернулося НАБУ,  попросивши з’ясувати, чи має Логвінський захист від кримінальних переслідувань, а якщо має – то зняти його. З НАБУ передали до Страсбурга дані кримінального провадження №52017000000000361. Раніше повідомлялося, що у цьому провадженні Бюро розслідує нібито шахрайської схеми, за якою держава у рамках мирової угоди заплатила відшкодування приватній компанії "Золотий Мандарин", що позивалася до України у ЄСПЛ.

Втім, у ЄСПЛ вирішили, що обставини цієї справи не варто аналізувати, бо і без них суд має підстави не довіряти НАБУ.

Деталі за декілька хвилин…

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ЄСПЛ
powered by lun.ua