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Кулеба пояснив, для чого Україні дипвідносини з Росією

Субота, 1 серпня 2020, 17:42

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що зберігати дипломатичні відносини з РФ варто для допомоги сотням українських політв'язнів на російській території. 

Про це він сказав у інтерв'ю виданню "Главком" в суботу, повідомляє "Європейська правда". 

"У нас сотні політв’язнів, судових процесів, які треба відвідувати… Політично розірвання відносин у 2014 році було б правильним жестом, я ніколи цього не заперечував. Але юридично, з точки зору захисту інтересів своїх громадян, а Росія по-суті полює на них в окупованому Криму, у себе на територіях, це була би помилка", - сказав Кулеба.

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Він зазначив, що Україна зробила правильно, відкликавши cвого часу посла з Росії. 

"Безумовно, правильно. І ми робимо правильно, не повертаючи посла до РФ", - додав міністр.

На його думку, Україні потрібна обмежена дипломатична присутність для захисту інтересів українських громадян. 

"Я вважаю, що нинішня конфігурація є найбільш збалансованою і ефективною", - додав він.

Павло Клімкін, колишній глава МЗС, теж наполягав, що Україні потрібні дипвідносини з Росією для того, щоб допомагати українським політичним в’язням. Він підтвердив свою позицію після відкритого нападу Росії на українські судна біля Керченської протоки в листопаді 2018 року. 

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