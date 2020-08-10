Суперниця Лукашенка каже про офіційну перемогу на 6 дільницях у Мінську

Суперниця Александра Лукашенка заявляє, що отримала перемогу на 6 дільницях у Мінську за даними офіційних протоколів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

На пресконференції Світлана Тихановська розповіла, що здобула більшість голосів на шести виборчих дільницях у столиці за даними офіційних протоколів.

Зокрема, це дільниці №31 у Жовтневому районі, №70 і 37 - у Первомайському, причому на останньому за Лукашенка віддали голоси 297 виборців, тоді як за Тихановську - 838.

Видання Tut.by повідомляє, що на дільниці №51 у Жовтневому районі Тихановська отримала 1226 голосів проти 394 у Лукашенка. Ще на двох дільницях у Щомислиці вона має перевагу у 560 та 666 голосів проти 338 і 335 у Лукашенка.

Кандидатка також повідомила, що не буде брати участі у протестах і чекатиме офіційного оголошення результатів виборів.

Водночас, вона засудила затримання учасників акцій протесту.

Представниця об’єднаних штабів Марія Колесникова заявила, що штаб Світлани Тихановської не визнає попередні результати виборів.

Як вже повідомлялося, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. Затримали більше сотні людей.

Правозахисники повідомили про загибель одного з протестувальників після наїзду спецтранспорту, в МВС цю інформацію заперечують.

Читайте також: Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні.