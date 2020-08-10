Соперница Лукашенко говорит об официальной победе на 6 участках в Минске

Соперница Александра Лукашенко заявляет, что одержала победу на 6 участках в Минске по данным официальных протоколов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

На пресс-конференции Светлана Тихановская рассказала, что получила большинство голосов на шести избирательных участках в столице по данным официальных протоколов.

В частности, это участки №31 в Октябрьском районе, №70 и 37 в Первомайском, причем на последнем за Лукашенко отдали голоса 297 избирателей, тогда как за Тихановскую - 838.

Издание Tut.by сообщает, что на участке №51 в Октябрьском районе Тихановская получила 1226 голосов против 394 у Лукашенко. Еще на двух участках в Щомыслице она имеет преимущество в 560 и 666 голосов против 338 и 335 у Лукашенко.

Кандидат также сообщила, что не будет участвовать в протестах и собирается ждать официального объявления результатов выборов.

В то же время, она осудила задержания участников акций протеста.

Представительница объединенных штабов Мария Колесникова заявила, что штаб Светланы Тихановской не признает предварительные результаты выборов.

Как уже сообщалось, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. Задержали более сотни человек.

Правозащитники сообщили о гибели одного из протестующих после наезда спецтранспорта, в МВД эту информацию отрицают.

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