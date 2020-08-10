В Чехии заявили о соблюдении эмбарго на светошумовые гранаты для Беларуси

Чехия не нарушала эмбарго Евросоюза на поставки в Беларусь светошумовых гранат, действующее с 2011 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в понедельник глава МИД Чехии Томаш Петржичек, комментируя сообщения СМИ, что белорусские силовики применяли спецсредства чешского производства против участников протестов в Минске.

Nevím, zda jsou záběry pravé. ČR nicméně dodržuje embargo na vývoz takového materiálu do Běloruska. Už téměř 10 let. Svou roli mohli sehrát buď překupníci, nebo jde o materiál z dřívější doby... — Tomáš Petříček (@TPetricek) August 10, 2020

"Не знаю, настоящие ли фото. Чехия соблюдает эмбарго на экспорт такого материала в Беларусь. Уже 10 лет. Свою роль в этом могли сыграть перекупщики или же речь идет о материале, который поступил ранее", - написал он в Twitter.

Запрет на поставки в Беларусь спецсредств, которые могут быть использованы для подавления массовых акций протеста, был введен Евросоюзом в 2011 году.

Белорусский портал TUT.BY ранее сообщил, что во время вчерашних протестов в Минске появились неподтвержденные сведения, что ОМОН использует против протестующих светошумовые гранаты.

Впоследствии появились видео, на которых видны вспышки и слышны громкие хлопки, f позже на фото попал корпус использованной гранаты от современного чешского боеприпаса, используемого обычно полицией и армией Чехии.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни человек были задержаны, десятки были ранены.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко по итогам воскресных выборов набирает более 80% голосов избирателей.

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