Туристи спантеличені масковим режимом у Парижі

З 10 серпня у окремих багатолюдних місцях Парижа носіння масок стало обов’язковим на вулиці, але деяких туристів нововведення спантеличили.

Про це йдеться в публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

Детальний список з понад 100 обов'язкових зон, де слід носити маску, включає популярний район Монмартр з його вузькими вуличками і узбережжя річки Сени.

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Водночас у списку відсутні інші відомі туристичні місця, такі як Ейфелева вежа, Єлисейські поля і величезний торговий район Ле-Аль.

"Зовсім нічого не зрозуміло. Ми туристи, тому не знаємо, в яких зонах ми повинні носити маску. Ми припускаємо, що правило діє для туристичних місць, але немає ніяких знаків, тому все досить незрозуміло", - сказав французький турист Домініко Дітома, який відвідував Монмартр зі своєю сім'єю.

Інша іноземна туристка, яка назвалася Анжелікою, зізналась, що чула про нове правило, яке діє з понеділка. "Але я не знаю про зони. Я не знаю, як отримати інформацію", - сказала вона.

У мерії Парижа кажуть, що карта із зонами доступна на міському веб-сайті, та що вона складена на основі критеріїв, таких як здатність людей в конкретному просторі дотримуватися правил соціального дистанціювання. Саме тому на одних вулицях масоквий режим потрібен, а на інших – ні.

Будь-якій людині, старшій ніж 11 років, загрожує штраф у розмірі 135 євро, якщо її зупинять без маски там, де її потрібно носити.