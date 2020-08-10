Туристы озадачены масковым режимом в Париже

С 10 августа в отдельных многолюдных местах Парижа ношение масок стало обязательным на улице, но некоторых туристов нововведения озадачили.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

Подробный список из более 100 обязательных зон, где следует носить маску, включает популярный район Монмартр с его узкими улочками и побережья реки Сены.

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В то же время в списке отсутствуют другие известные туристические места, такие как Эйфелевая башня, Елисейские поля и огромный торговый район Ле-Аль.

"Совсем ничего не понятно. Мы туристы, поэтому не знаем, в каких зонах мы должны носить маску. Мы предполагаем, что правило действует для туристических мест, но нет никаких знаков, поэтому все достаточно непонятно", - сказал французский турист Доминико Дитома, который посещал Монмартр со своей семьей.

Другая иностранная туристка, назвавшаяся Анжеликой, призналась, что слышала о новом правиле, которое действует с понедельника. "Но я не знаю о зонах. Я не знаю, как получить информацию", - сказала она.

В мэрии Парижа говорят, что карта с зонами доступна на городском веб-сайте, и что она составлена на основе критериев, таких как способность людей в конкретном пространстве придерживаться правил социального дистанцирования. Именно поэтому на одних улицах масоквий режим нужен, а на других – нет.

Любому человеку старше 11 лет грозит штраф в размере 135 евро, если его остановят без маски там, где ее нужно носить.