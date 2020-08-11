У Каннах кілька людей травмувалися в панікуючому натовпі після хибної чутки про стрілянину

У французьких Каннах вчора увечері кілька людей отримали травми в панікуючому натовпі після того, як хтось поширив чутку про стрілянину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Випадок стався увечері 10 серпня на приморській набережній Круазет. Після хибної інформації про стрілянину люди кинулися бігти, при цьому деякі впали або збили з ніг інших.

Подальша перевірка засвідчила, що на місці не сталося жодного пострілу чи вибуху і паніку спровокував чийсь вигук про нібито постріл.

"Перевірка, здійснена поліцією, показала, що не було ані стрілянини, ані пострілу - сталася паніка. Не поширюйте хибних чуток", - повідомляє місцева префектура.

"У Каннах не сталося жодного пострілу, озброєної людини не було - це була колективна паніка після того, як хтось крикнув "Стріляють!", - написав згодом мер Канн Давід Ліснар.

У службі надзвичайних ситуацій кореспондентам повідомили, що внаслідок інциденту є "багато поранених". За словами мера міста, травмувалися 5 людей.