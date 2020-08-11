У Каннах кілька людей травмувалися в панікуючому натовпі після хибної чутки про стрілянину
У французьких Каннах вчора увечері кілька людей отримали травми в панікуючому натовпі після того, як хтось поширив чутку про стрілянину.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Випадок стався увечері 10 серпня на приморській набережній Круазет. Після хибної інформації про стрілянину люди кинулися бігти, при цьому деякі впали або збили з ніг інших.
Подальша перевірка засвідчила, що на місці не сталося жодного пострілу чи вибуху і паніку спровокував чийсь вигук про нібито постріл.
"Перевірка, здійснена поліцією, показала, що не було ані стрілянини, ані пострілу - сталася паніка. Не поширюйте хибних чуток", - повідомляє місцева префектура.
#FakeNews - 1h08 : Incident à @villecannes .Levée de doute effectuée par la @PoliceNat06 : pas de fusillade ni de coup de feu. Il s'agit d'un mouvement de panique. NE DIFFUSEZ PAS DE FAUSSES RUMEURS! @Interieur_Gouv @gouvernementFR @Nice_Matin @francebleuazur @F3cotedazur— PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) August 10, 2020
"У Каннах не сталося жодного пострілу, озброєної людини не було - це була колективна паніка після того, як хтось крикнув "Стріляють!", - написав згодом мер Канн Давід Ліснар.
У службі надзвичайних ситуацій кореспондентам повідомили, що внаслідок інциденту є "багато поранених". За словами мера міста, травмувалися 5 людей.