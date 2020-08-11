В Каннах несколько человек получили травмы в паникующей толпе после ложных слухов о стрельбе
Во французских Каннах вчера вечером несколько человек получили травмы в паникующей толпе после того, как кто-то распространил слух о стрельбе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Случай произошел вечером 10 августа на приморской набережной Круазет. После ложного выкрика о том, что кто-то стреляет, люди бросились бежать, при этом некоторые упали или сбили с ног других.
Проверка полиции показала, что на месте не произошло ни одного выстрела или взрыва, был только чей-то крик о якобы выстреле.
"Проверка, осуществленная полицией, показала, что не было ни стрельбы, ни выстрела - произошла паника. Не распространяйте ложных слухов!", - сообщает местная префектура.
#FakeNews - 1h08 : Incident à @villecannes .Levée de doute effectuée par la @PoliceNat06 : pas de fusillade ni de coup de feu. Il s'agit d'un mouvement de panique. NE DIFFUSEZ PAS DE FAUSSES RUMEURS! @Interieur_Gouv @gouvernementFR @Nice_Matin @francebleuazur @F3cotedazur— PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) August 10, 2020
"В Каннах не произошло ни одного выстрела, вооруженного человека не было - это была коллективная паника после того, как кто-то крикнул "Стреляют!", - написал впоследствии мэр Канн Давид Лиснар.
В службе чрезвычайных ситуаций корреспондентам сообщили, что в результате инцидента есть "много травмированных". По словам мэра города, травмы получили 5 человек.