Країни "Люблінського трикутника" закликали Лукашенка не застосовувати силу проти громадян

Глави МЗС країн "Люблінського трикутника" закликали владу Білорусі не застосовувати силу проти громадян і звільнити усіх затриманих під час протестів.

Як пише "Європейська правда", з такою заявою виступили міністри закордонних справ Литви, Польщі та України - Лінас Лінкявічус, Яцек Чапутович та Дмитро Кулеба.

"Як міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника, ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі".

Вони наголошують, що повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права, є необхідною для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі, яку ми повністю підтримуємо.

"Ми впевнені, що лише шляхом діалогу поточну ситуацію можна вирішити на благо народу та держави Білорусь. За потреби, ми відкриті до будь-якої допомоги у сприянні цьому діалогові", - додають міністри.

Глави МЗС зазначають, що благополуччя Білорусі важливі для східноєвропейського регіону та всієї Європи, тому усі країни "Люблінського трикутника" зацікавлені у продовженні діалогу та співпраці, "заснованої на демократичних цінностях та орієнтованої на створення умов для спільного та стабільного майбутнього".

"Люблінський трикутник" є новим форматом, заснованим наприкінці липня. До нього увійшли Україна, Польща та Литва.

Нагадаємо, вже другу ніч поспіль у Мінську та низці інших міст Білорусі тривали протести через недовіру людей до попередніх результатів президентських виборів, у яких абсолютну перевагу отримав Александр Лукашенко. За результатами ЦВК Білорусі, чинний президент набрав 80,08% голосів, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

Тисячі людей були затримані, десятки поранені. Вчора увечері один протестувальник загинув від вибуху.

Світлана Тихановська виїхала до Вільнюса. Напередодні вона сказала, що не визнає попередніх результатів виборів, але не впевнена, чи варто їй брати участь у протестах.

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