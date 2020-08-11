Соперница Лукашенко заявила, что сама решила выехать из страны

Соперница Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что уехала из Беларуси по собственному решению.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TUT.BY, об этом она сказала сегодня в видеообращении.

"Я думала, что эта кампания меня очень закалила и дала столько сил, что я выдержу все. Но, видимо, я так и осталась слабой женщиной, какой была изначально", - говорит Тихановская.

По ее словам, решение выехать из страны было "очень тяжелым" и принималось полностью самостоятельно, без влияния родных и штаба.

"Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, многие возненавидит. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - объясняет Тихановская.

Она добавляет, что "ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит", призывает людей беречь себя и говорит что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Напомним, в ночь на 11 августа стало известно, что Светлана Тихановская выехала в Вильнюс. Впоследствии ее доверенное лицо Ольга Ковалькова заявила, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов, но часть команды остается в заложниках. По словам Ковальковой, решение Тихановской покинуть страну ничего не меняет.

В то же время в ночь на вторник по всей Беларуси продолжились протесты. В Минске силовики устроили разгон демонстрантов, собравшихся в нескольких районах столицы. В результате противостояния один демонстрант погиб.

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