США "аплодують" рішенню Словаччини вислати підозрюваних у шпигунстві дипломатів РФ

Сполучені Штати привітали рішення Словаччини вислати російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Держдепу США Морган Ортагус.

"Сполучені Штати аплодують нещодавнім діям Словаччини щодо захисту від загроз, які іноземні зловмисні суб'єкти становлять для її суверенітету. МЗС Словаччини надіслав чіткий сигнал, що не потерпить російських політично мотивованих злочинних діянь на словацькій землі або в Європі", - написала Ортгаус у Twitter.

The United States applauds the recent actions taken by Slovakia to protect against threats that foreign malign actors pose to its sovereignty. @SlovakiaMFA has sent a clear signal that it will not tolerate Russia’s politically-motivated criminal acts on Slovak soil or in Europe.