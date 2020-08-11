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Словаччина висилає трьох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві






США "аплодують" рішенню Словаччини вислати підозрюваних у шпигунстві дипломатів РФ

Вівторок, 11 серпня 2020, 12:47

Сполучені Штати привітали рішення Словаччини вислати російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Держдепу США Морган Ортагус.

"Сполучені Штати аплодують нещодавнім діям Словаччини щодо захисту від загроз, які іноземні зловмисні суб'єкти становлять для її суверенітету. МЗС Словаччини надіслав чіткий сигнал, що не потерпить російських політично мотивованих злочинних діянь на словацькій землі або в Європі", - написала Ортгаус у Twitter.

Висилці російської "дипломатичної" трійки передувало кілька серйозних висновків про її діяльність на службі у російських спецслужб.

За даними словацьких ЗМІ, це були "розвідники з дипломатичним паспортом", що є поширеним способом прикриття російських агентів.

Однак висилка також імовірно пов'язана з торішнім вбивством громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі в центрі німецької столиці, яке було сплановано і організовано російською контррозвідкою.

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США Словаччина
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