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Словакия высылает трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже






США "аплодируют" решению Словакии выслать подозреваемых в шпионаже дипломатов РФ

Вторник, 11 августа 2020, 12:47

Соединенные Штаты приветствовали решение Словакии выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты аплодируют недавним действиям Словакии по защите от угроз, которые иностранные злонамеренные субъекты представляют для ее суверенитета. МИД Словакии послал четкий сигнал, что не потерпит российских политически мотивированных преступных деяний на словацкой земле или в Европе", - написала Ортгаус в Twitter.

Высылке российской "дипломатической" тройки предшествовало несколько серьезных выводов о ее деятельности на службе у российских спецслужб.

По данным словацких СМИ, это были "разведчики с дипломатическим паспортом", что является распространенным способом прикрытия российских агентов.

Однако высылка также вероятно связана с прошлогодним убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре немецкой столицы, которое было спланировано и организовано российской контрразведкой.

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