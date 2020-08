США "аплодируют" решению Словакии выслать подозреваемых в шпионаже дипломатов РФ

Соединенные Штаты приветствовали решение Словакии выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты аплодируют недавним действиям Словакии по защите от угроз, которые иностранные злонамеренные субъекты представляют для ее суверенитета. МИД Словакии послал четкий сигнал, что не потерпит российских политически мотивированных преступных деяний на словацкой земле или в Европе", - написала Ортгаус в Twitter.

The United States applauds the recent actions taken by Slovakia to protect against threats that foreign malign actors pose to its sovereignty. @SlovakiaMFA has sent a clear signal that it will not tolerate Russia’s politically-motivated criminal acts on Slovak soil or in Europe.