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Министры иностранных дел стран ЕС в пятницу обсудят ситуацию в Беларуси

Среда, 12 августа 2020, 11:05

Министры иностранных дел стран-членов ЕС в пятницу, 14 августа, проведут внеочередную встречу по поводу последних событий в Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Министерство иностранных дел Польши, ставшее инициатором встречи.

"В ответ на просьбу Польши в эту пятницу министры иностранных дел ЕС проведут специальную видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

На встрече будут обсуждаться также вопросы, связанные с Турцией, Венесуэлой и событиями в Ливане", - отмечается в сообщении.

Вскоре появилось сообщение и от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Я созву внеочередную встречу глав МИД после обеда в эту пятницу. Мы обсудим срочные вопросы, связанные с ситуацией в Восточном Средиземноморье, президентскими выборами в Беларуси и последними событиями в Ливане", - сообщил он.

Напомним, накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник вечером обнародовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси, в котором содержится угроза санкций за насилие и фальсификацию выборов.

В Беларуси третью ночь подряд продолжались протесты из-за несогласия с предварительными результатами выборов, несмотря на отъезд из страны главной соперницы Лукашенко. Люди вышли на улицы в Минске и ряде других городов.

Власти заявляют о задержании тысяч протестующих. За все дни сотни людей получили ранения, один человек погиб.

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