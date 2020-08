Министры иностранных дел стран ЕС в пятницу обсудят ситуацию в Беларуси

Министры иностранных дел стран-членов ЕС в пятницу, 14 августа, проведут внеочередную встречу по поводу последних событий в Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Министерство иностранных дел Польши, ставшее инициатором встречи.

"В ответ на просьбу Польши в эту пятницу министры иностранных дел ЕС проведут специальную видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

На встрече будут обсуждаться также вопросы, связанные с Турцией, Венесуэлой и событиями в Ливане", - отмечается в сообщении.

Вскоре появилось сообщение и от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Я созву внеочередную встречу глав МИД после обеда в эту пятницу. Мы обсудим срочные вопросы, связанные с ситуацией в Восточном Средиземноморье, президентскими выборами в Беларуси и последними событиями в Ливане", - сообщил он.

