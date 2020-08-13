Естонія депортує 12 робітників з України, які порушили режим самоізоляції

Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії наказав покинути країну 12 українським робітникам за порушення правил самоізоляції попри протест місцевих фермерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Партія сезонних робітників з України в кількості понад 150 осіб прибула до Естонії оплаченим фермерами спецрейсом 21 липня. Прибулих протестували на COVID - 19 в Талліннському аеропорту (позитивними виявилися три проби), а потім помістили в карантин на два тижні перед початком роботи, після чого знову протестували.

В ході проведеної під час карантину перевірки з'ясувалося, що правила самоізоляції в різному вигляді були порушені 46 разів. У тому числі були обґрунтовані підозри, що 17 осіб, яким слід було перебувати в самоізоляції, працювали. Після цього міністр внутрішніх Март Хельме заявив, що порушники повинні бути покарані за всією суворістю закону, а міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що вони повинні бути вислані з країни.

До теперішнього моменту зроблені приписи про депортацію 12 українців, обвинувачених у порушенні карантинних вимог.

Фермери запевняють, що українці, яких хочуть депортувати, не працювали на полях, а приводили в порядок свої житлові приміщення, що знаходилися під одним дахом з основною будівлею ферми. За оцінкою Департаменту здоров'я, об'єкт, про який йде мова, не можна розглядати як житлове приміщення.

Прокуратура не задовольнила скаргу фермерів на рішення департаменту поліції і прикордонної охорони. 12 українців мають покинути Естонію в п'ятницю не пізніше півночі. Фермери ж збираються звернутися до суду.