Эстония депортирует 12 рабочих из Украины, нарушивших режим самоизоляции

Департамент полиции и погранохраны Эстонии приказал покинуть страну 12 украинским рабочим за нарушение правил самоизоляции несмотря на протест местных фермеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Партия сезонных рабочих из Украины в количестве более 150 человек прибыла в Эстонию оплаченным фермерами спецрейсом 21 июля. Прибывших протестировали на COVID - 19 в Таллиннском аэропорту (положительными оказались три пробы), а затем поместили в карантин на две недели перед началом работы, после чего снова протестовали.

В ходе проведенной во время карантина проверки выяснилось, что правила самоизоляции в разном виде были нарушены 46 раз. В том числе были обоснованы подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, работали. После этого министр внутренних Март Хельме заявил, что нарушители должны быть наказаны по всей строгости закона, а министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что они должны быть высланы из страны.

К настоящему моменту сделаны предписания о депортации 12 украинцев, обвиняемых в нарушении карантинных требований.

Фермеры уверяют, что украинцы, которых хотят депортировать, не работали на полях, а приводили в порядок свои жилые помещения, находившиеся под одной крышей с основным зданием фермы. По оценке Департамента здоровья, объект, о котором идет речь, нельзя рассматривать как жилое помещение.

Прокуратура не удовлетворила жалобу фермеров на решение Департамента полиции и погранохраны. 12 украинцев должны покинуть Эстонию в пятницу не позднее полуночи.